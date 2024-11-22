Братский народный банк попал под санкции США

В том числе один из крупнейших российских банков — Газпромбанк. Также в списке, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами США, указан Братский народный банк. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».
По словам американских властей, расширение санкционного списка призвано еще больше ограничить доступ российских финансовых структур к западной финансовой системе.
Тем временем в сообщении Братского народного банка утверждается, что ограничения никак не повлияют на его работу.
Безналичные операции в рублях на территории России осуществляются в штатном режиме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте, валютно-обменные операции доступны в офисах Банка в соответствии с действующим правовым режимом. Все карты нашего Банка продолжат работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России, — говорится в сообщении банка.