Братский народный банк попал под санкции США

Безналичные операции в рублях на территории России осуществляются в штатном режиме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте, валютно-обменные операции доступны в офисах Банка в соответствии с действующим правовым режимом. Все карты нашего Банка продолжат работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России, — говорится в сообщении банка.