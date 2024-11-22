В Ростове вырос спрос на геодезистов и сварщиков

В Ростовской области геодезисты в среднем могут рассчитывать на зарплату 120 227 рублей в месяц при условии полной занятости. На втором месте по приросту вакансий в сфере промышленности оказалась профессия сварщика. В октябре 2024 года они требуются на 49% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сварщик в среднем может рассчитывать на 99 185 рублей в месяц.