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В Ростове вырос спрос на геодезистов и сварщиков

В Ростовской области за год вырос спрос на специалистов добывающей промышленности. В топ-3 лидером стали геодезисты. Спрос на их услуги в октябре 2024 года возрос на 63% по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщают аналитики «Авито. Работы».

В Ростовской области геодезисты в среднем могут рассчитывать на зарплату 120 227 рублей в месяц при условии полной занятости. На втором месте по приросту вакансий в сфере промышленности оказалась профессия сварщика. В октябре 2024 года они требуются на 49% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сварщик в среднем может рассчитывать на 99 185 рублей в месяц.

Топ-3 профессий в добывающей промышленности по росту спроса в донском регионе замкнули монтажники с зарплатой 96 949 рублей. Требоваться в октябре текущего года они стали на 33% чаще, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Отмечается, что у геодезистов, сварщиков и монтажников за год выросли зарплаты — от 7 до 33%.

занятость