Стоимость питания для екатеринбургских школьников повысили

Обновленные цены для школьников приводит «ФедералПресс»:
- 5−11 классы (льготные категории, первая смена): завтрак теперь стоит 128,56 рубля (ранее — 103,09 рубля);
- 5−11 классы (льготные категории, вторая смена): обед подорожал до 192,84 рубля (ранее — 154,64 рубля);
- 1−4 классы (без ограничений по здоровью, первая смена): завтрак увеличился до 108,64 рубля (ранее — 89,04 рубля);
- 1−4 классы (вторая смена): обед обойдется в 162,95 рубля (ранее — 133,56).
Для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья):
- 1−4 классы: бесплатное двухразовое питание теперь оценивается в 271,59 рубля (ранее — 222,56 рубля);
- 5−11 классы: двухразовое питание подорожало до 321,40 рубля (ранее — 257,37 рубля).
Рост цен объясняется инфляцией и повышением расходов на продукты и услуги.