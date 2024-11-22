В газификацию посёлков Башкирии вложено 27 млрд рублей

В Салавате в рамках работы межведомственной комиссии, которую провёл Глава Башкирии, обсудили реализацию проекта, стартовавшего в 2021 году. За почти четыре года в республике построили 35 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 367 км. Подключили почти 1 300 домовладений и квартир в 38 населённых пунктах. На этапе строительства — ещё 28 газопроводов общей протяжённостью почти 555 км. После их запуска планируется газифицировать более 4 тысяч домов в 75 населённых пунктах.