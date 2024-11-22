В газификацию посёлков Башкирии вложено 27 млрд рублей

В Салавате в рамках работы межведомственной комиссии, которую провёл Глава Башкирии, обсудили реализацию проекта, стартовавшего в 2021 году. За почти четыре года в республике построили 35 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 367 км. Подключили почти 1 300 домовладений и квартир в 38 населённых пунктах. На этапе строительства — ещё 28 газопроводов общей протяжённостью почти 555 км. После их запуска планируется газифицировать более 4 тысяч домов в 75 населённых пунктах.
— Продолжаем и программу догазификации. Жители республики подали более 68 тысяч заявок, из них более 52 тысяч уже выполнены, — отметил Радий Хабиров. — По поручению Президента России ведём работу по догазификации садовых товариществ. В планах — охватить 63 СНТ в восьми муниципалитетах. Принято почти 2 тысячи заявок, 129 домовладений уже подключили.
По данным гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберта Лукманова, сейчас работы ведутся в 33 районах и городах. В этом году введены в эксплуатацию 24 межпоселковых и 26 внутрипоселковых газопроводов.
В 2021 году глава государства подписал закон, который предусматривает бесплатное подведение газа до границ домовладений в ранее газифицированных населённых пунктах. За эту работу отвечает единый оператор газификации.
— По этой программе в регионе построили 4,6 тысячи км сетей газораспределения с возможностью газификации 63 тысяч домовладений. Голубое топливо уже пришло в 52 тысячи домов, — сообщил Альберт Лукманов.
Он добавил, что существенным подспорьем в реализации программ по развитию газоснабжения Башкортостана стали предоставляемые республикой сертификаты на газификацию. Этой мерой поддержки могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, малоимущие инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, малоимущие многодетные семьи, а также участники СВО и члены их семей.
Компания приняла в работу 10 275 сертификатов, 9 921 заявок уже выполнены.