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В свердловский бюджет поступит миллиард благодаря особому налогу

В 2025 году новая мера коснется 361 объекта в 17 муниципальных образованиях.

Источник: Reuters

Бюджет Свердловской области пополнится миллиардом рублей благодаря начисляемому по кадастровой стоимости налогу на коммерческие объекты. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Перечень объектов коммерческой недвижимости, на которые налог на имущество будет определяться от кадастровой стоимости, утвердили на заседании облправительства. В 2025 году эта мера коснется 361 объекта в 17 муниципальных образованиях.

В перечень входят крупные коммерческие здания, у которых площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров. Это и офисные, и торговые помещения, и автосалоны, и многие другие.

бюджет