В свердловский бюджет поступит миллиард благодаря особому налогу

Бюджет Свердловской области пополнится миллиардом рублей благодаря начисляемому по кадастровой стоимости налогу на коммерческие объекты. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Перечень объектов коммерческой недвижимости, на которые налог на имущество будет определяться от кадастровой стоимости, утвердили на заседании облправительства. В 2025 году эта мера коснется 361 объекта в 17 муниципальных образованиях.
В перечень входят крупные коммерческие здания, у которых площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров. Это и офисные, и торговые помещения, и автосалоны, и многие другие.