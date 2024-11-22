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Предлагаемая средняя зарплата на Кубани превысила 76 тысяч рублей

На Кубани предлагаемая соискателям зарплата выросла на 15%.

Предлагаемая средняя зарплата на Кубани превысила 76 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Авито».

В Краснодарском крае соискателям осенью текущего года предлагают 76 266 в месяц. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года рост предлагаемой потенциальными работодателями зарплаты составил 15%.

Больше всех зарабатывают работники склада. Предлагаемый в этой сфере заработок вырос в сравнении с прошлым годом на 39% и составил 82 376 рублей. Чуть меньше выросла зарплата у работников автосервиса — на 30%. При этом получают они больше кладовщиков — 103 339 рублей.

Замыкают тройку профессий с наибольшим зарплатным ростом сотрудники социальной сферы, искусства и культуры. Им стали предлагать на 25% больше чем в 2023, что составило 60 511 рублей.

Мы писали, краснодарским кондукторам зарплату поднимут до 67 тысяч рублей. Как отметил директор организации Александр Горячев, управление поэтапно увеличивает зарплаты сотрудникам.