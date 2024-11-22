Предлагаемая средняя зарплата на Кубани превысила 76 тысяч рублей

Больше всех зарабатывают работники склада. Предлагаемый в этой сфере заработок вырос в сравнении с прошлым годом на 39% и составил 82 376 рублей. Чуть меньше выросла зарплата у работников автосервиса — на 30%. При этом получают они больше кладовщиков — 103 339 рублей.