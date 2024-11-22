Под Новосибирском отремонтировали трассу Здвинск-Довольное

— Работы выполнены на 5 участках в двух районах. Дорога «Здвинск — Довольное — 17 км а/д “К-09” — больше 140 км. Дорожники обновили 5 километров в Здвинском районе и 8 — в Доволенском, — информируют в ТУАД региона.