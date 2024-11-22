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Под Новосибирском отремонтировали трассу Здвинск-Довольное

Работы провели на 13-ти километрах.

Источник: ТУАД НСО

На трассе Здвинск-Довольное Новосибирской области завершили ремонт. Как сообщили в ТУАД Новосибирской области, рабочие обновили 13 километров дорожного покрытия.

— Работы выполнены на 5 участках в двух районах. Дорога «Здвинск — Довольное — 17 км а/д “К-09” — больше 140 км. Дорожники обновили 5 километров в Здвинском районе и 8 — в Доволенском, — информируют в ТУАД региона.

По отремонтированной трассе проходят школьные и пассажирские автобусы. Местные жители добираются по ней в санаторий или выезжают на дорогу «Новосибирск — Кочки — Павлодар».