Под Новосибирском отремонтировали трассу Здвинск-Довольное

На трассе Здвинск-Довольное Новосибирской области завершили ремонт. Как сообщили в ТУАД Новосибирской области, рабочие обновили 13 километров дорожного покрытия.
— Работы выполнены на 5 участках в двух районах. Дорога «Здвинск — Довольное — 17 км а/д “К-09” — больше 140 км. Дорожники обновили 5 километров в Здвинском районе и 8 — в Доволенском, — информируют в ТУАД региона.
По отремонтированной трассе проходят школьные и пассажирские автобусы. Местные жители добираются по ней в санаторий или выезжают на дорогу «Новосибирск — Кочки — Павлодар».