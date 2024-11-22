В Самаре приостановили программу комплексного развития территорий

По его словам, о заморозке программы ему сообщил врио главы города Иван Носков.
«Получаю сигналы с разных районов Самары об очередной волне объявлений по признанию домов аварийными/ветхими (АБ Вира, КРТ
Он отметил, что очень важно разделить признание домов аварийными в интересах жителей от признания аварийными в интересах застройщиков.
Напомним, программа КРТ предусматривает выделение инвестору уже застроенной территории, которую необходимо расселить, после чего можно возвести новые дома. Однако в Самаре опыт реализации таких проектов сложно признать успешными — во многих случаях мэрия и инвесторы годами выясняют в судах, кто не выполнил взятые на себя обязательства.
При этом жильцы домов, попавших по КРТ, зачастую также недовольны тем, что их расселяют. Они указывают, что аварийными признают вполне пригодные для проживания дома. Подобные конфликты происходили в Лучистом переулке, на ул. А. Матросова и ул. Венцека. Во всех этих случаях экспертизу состояния домов проводила компания «АБ Вира».