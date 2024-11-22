В Самаре приостановили программу комплексного развития территорий

«Получаю сигналы с разных районов Самары об очередной волне объявлений по признанию домов аварийными/ветхими (АБ Вира, КРТ и т. д. ). Переговорил только что с ВРИО Главой Самары, Иваном Носковым. Как и обсуждали на нашей совместной встрече в начале ноября — получил подтверждение, что программа КРТ (в том несправедливом виде для жителей, как сейчас) полностью приостановлена, в части новых площадок. Глобально вопрос будет прорабатываться после формирования МинСтроя Сам. области, с учётом мнения жителей», — написал Дмитрий Асеев.