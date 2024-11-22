США ввели санкции против трех банков из Татарстана

В августе США включили в санкционный список пять компаний из Татарстана. Среди них — казанская «Химтрейд», специализирующаяся на крупнотоннажных поставках промышленной химии, АО «НПО “Государственный институт прикладной оптики”», ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем» («НПО ВС») и ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов». Также в список попало «Ростар» — научно-производственное объединение из Набережных Челнов, занимающееся разработкой, проектированием и производством автокомпонентов.