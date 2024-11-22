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Мясозавод в Пермском крае производил фарш с опасными паразитами

У человека они могут вызвать серьёзную болезнь.

Источник: AP 2024

При проверке продукции мясоперерабатывающего завода в Пермском крае в говяжьем фарше нашли листерий — бактерии, вызывающие у человека заболевание листериоз. О результатах проверки и принятых мерах рассказали в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве сообщили, что в пробе говяжьего фарша, произведённого ООО «Мясопререрабатывающий завод “Ромашкино” (находится в деревне Берег Камы под Пермью), обнаружили не только ДНК сои, но и листерии — бактерии Listeria monocytogenes. По данным Всемирной организации здравоохранения, эти микроорганизмы могут вызывать у человека листериоз — инфекцию, которая в случае тяжёлого течения болезни может быть смертельно опасна для людей с ослабленным здоровьем.

«Своими действиями производитель нарушил требования технических регламентов Таможенного союза “О безопасности мяса и мясной продукции”, “О безопасности пищевой продукции”, “Пищевая продукция в части ее маркировки”», — перечислили в Россельхознадзоре.

В ведомстве сообщили, что у производителя признали недействительной декларацию на соответствение на мясные и мясосодержащие полуфабрикаты.