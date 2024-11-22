Мясозавод в Пермском крае производил фарш с опасными паразитами

В ведомстве сообщили, что в пробе говяжьего фарша, произведённого ООО «Мясопререрабатывающий завод “Ромашкино” (находится в деревне Берег Камы под Пермью), обнаружили не только ДНК сои, но и листерии — бактерии Listeria monocytogenes. По данным Всемирной организации здравоохранения, эти микроорганизмы могут вызывать у человека листериоз — инфекцию, которая в случае тяжёлого течения болезни может быть смертельно опасна для людей с ослабленным здоровьем.