Беларусь снова подняла цену на экспорт молочки во все страны, кроме России

Беларусь вновь скорректировала минимальные экспортные цены на несколько видов молочной продукции. Это регламентирует соответствующее постановление Минсельхозпрода (№ 120 от 21 ноября 2024-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
В частности, для всех стран, кроме России, куда экспортируется белорусская молочная продукция, ее стоимость повышена. Например, для государств ЕАЭС цена сладких сливок и молока повышена до 2,35 доллара за килограмм. Для стран-членов СНГ стоимость сладких сливок и молока выросла до 2,35 доллара за кило. При этом для России цены на «молочку» сохранены на прежнем уровне.
Кроме того, для всех государств, кроме России, повысилась и цена на молочную продукцию без добавления сахара или других подсластителей. Ее подняли до 3,7 доллара за килограмм.
Новые цены действительны с 22 ноября 2024 года.
В предыдущий раз Беларусь поднимала цену молочной продукции на экспорт во все страны за исключением России около недели назад.
Тем временем Belavia продает билеты со скидкой 50% на прямые и трансферные рейсы. К слову, на днях Минтранс сообщил, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет.