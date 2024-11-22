Беларусь снова подняла цену на экспорт молочки во все страны, кроме России

В частности, для всех стран, кроме России, куда экспортируется белорусская молочная продукция, ее стоимость повышена. Например, для государств ЕАЭС цена сладких сливок и молока повышена до 2,35 доллара за килограмм. Для стран-членов СНГ стоимость сладких сливок и молока выросла до 2,35 доллара за кило. При этом для России цены на «молочку» сохранены на прежнем уровне.