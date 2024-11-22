Представители бизнеса и Центробанка обсудили влияние ИИ на клиентский опыт

«Наша служба по защите прав потребителей подготовила качественный анализ того, что произошло за этот год. Первое — действительно есть изменения к лучшему. Например, упало количество жалоб. По навязыванию продуктов — на 40%, то по мисселингу — в три раза. И это хороший показатель. Второе — у нас с июля этого года заработала новая схема работы с жалобами. Был принят закон, теперь банки могут сами отвечать на свои жалобы. Это очень правильно. Мы, конечно, следим за качеством их ответов. И видим, что банки стараются через этот механизм решать проблемы клиента», — отметила глава ЦБ РФ. Она призвала ставить во главу угла этику и культуру в отрасли, которая работает для людей.