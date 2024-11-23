Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 23 ноября

В Национальном банке установили курсы валют на 23 ноября 2024 года, субботу. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 23 ноября, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4150 белорусского рубля, 1 евро — 3,5911 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3927 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 22 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранили свои курсовые значения.
Тем временем Belavia продает билеты со скидкой 50% на прямые и трансферные рейсы. К слову, на днях Минтранс сообщил, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет.