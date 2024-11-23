Reuters: США намерены ввести экспортные ограничения против компаний Китая

Администрация США на следующей неделе планирует ввести новую серию экспортных ограничений против китайских компаний, которая может затронуть до 200 производителей чипов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо Торговой палаты Соединенных Штатов.
По информации агентства, большинству американских фирм будет запрещено осуществлять поставки компаниям, против которых введут ограничения.
Ранее стало известно, что Китай подготовил мощные контрмеры против американских компаний на случай обострения торгового противостояния между странами при новой администрации США Дональда Трампа.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон «остервенел» по отношению к Пекину, потому что он очень быстро и уверенно обходит США.