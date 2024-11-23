Банковская группа HSBC Holdings прекращает обработку платежей из России

Банковская группа HSBC Holdings plc, объединяющая британский и гонконгский капиталы, объявила о прекращении обработки платежей, связанных с Россией и Белоруссией.
Клиентам было рекомендовано искать альтернативные способы проведения переводов.
На британском сайте банка указано, что платежи из этих стран больше не будут обрабатываться, что может привести к их отклонению и возврату средств отправителю. Для выполнения или получения переводов, связанных с Россией или Белоруссией, клиентам предложено рассмотреть другие варианты. Банк извинился за возможные неудобства, связанные с этим решением.
Причины прекращения обслуживания переводов не были уточнены. Подобные уведомления размещены также на сайтах банка в Тайване и Сингапуре.
Между тем россияне, которых фактических отключают от банковского обслуживания из-за попадания в базу Центробанка РФ по подозрительным счетам и операциям, стали чаще жаловаться в регулятор по этому вопросу.