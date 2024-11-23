Банковская группа HSBC Holdings прекращает обработку платежей из России

На британском сайте банка указано, что платежи из этих стран больше не будут обрабатываться, что может привести к их отклонению и возврату средств отправителю. Для выполнения или получения переводов, связанных с Россией или Белоруссией, клиентам предложено рассмотреть другие варианты. Банк извинился за возможные неудобства, связанные с этим решением.