Эксперт Мехтиев напомнил о необходимости впервые уплатить налог по вкладам

По его словам, налог исчисляется с процентного дохода резидента, полученного по всем счетам и вкладам в любой валюте, за исключением суммы, не превышающей 150 тысяч рублей. Основанием для расчета необлагаемой базы служит умножение 1 миллиона рублей на ключевую ставку Центрального банка, действовавшую на 1 декабря прошлого года.