Эксперт Мехтиев напомнил о необходимости впервые уплатить налог по вкладам

В 2024 году впервые потребуется уплатить налог на доходы с процентов по банковским вкладам, полученные за 2023 год.
Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал агентству «Прайм», как и когда это сделать, а также в каком объеме будет взиматься налог.
По его словам, налог исчисляется с процентного дохода резидента, полученного по всем счетам и вкладам в любой валюте, за исключением суммы, не превышающей 150 тысяч рублей. Основанием для расчета необлагаемой базы служит умножение 1 миллиона рублей на ключевую ставку Центрального банка, действовавшую на 1 декабря прошлого года.
На указанную дату ключевая ставка составляла 15%, что дает необлагаемую сумму в 150 тысяч рублей (1 млн × 15%). Проценты, превышающие этот порог, подлежат налогообложению. Если совокупный доход за год не превышает 5 миллионов рублей, ставка налога составит 13%; при доходе свыше 5 миллионов рублей применяется ставка 15% на сумму превышения.
При этом подавать декларацию отдельно не нужно, если все вклады находятся в российских банках. Уведомление о налоге автоматически появится в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении, отметил Мехтиев.
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