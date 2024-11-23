«Платёж по ипотеке — 115 тысяч в месяц». Реально ли накопить на квартиру в Иркутской области и не влезать в кредит

Сразу скажем, что подсчеты приблизительные. Так, по данным аналитиков, за квартиру на "вторичке’в Приангарье придется отдать в среднем около 5,5 миллиона. Если взять конкретно Иркутск, то за такую сумму в центре города едва ли поселишься. Можно купить, например, просторную студию с евроремонтом, но в Ленинском районе. Или’двушку’в Первомайском, только вот без косметического ремонта не обойтись. А если попытаетесь найти трехкомнатное жилье, в расчете на большую семью, то до центра придется добираться 30−40 минут, а с пробками в два раза дольше.