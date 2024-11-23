«Платёж по ипотеке — 115 тысяч в месяц». Реально ли накопить на квартиру в Иркутской области и не влезать в кредит

Собственная квартира, не в аренду и без ипотеки — мечта! Но для многих, на первый взгляд, несбыточная. Эксперты федерального портала «Мир квартир» рассказали, сколько лет нужно копить на жилплощадь в Иркутской области, чтобы не залезать в долговую яму. Подробности в материале КП-Иркутск.
Сразу скажем, что подсчеты приблизительные. Так, по данным аналитиков, за квартиру на "вторичке’в Приангарье придется отдать в среднем около 5,5 миллиона. Если взять конкретно Иркутск, то за такую сумму в центре города едва ли поселишься. Можно купить, например, просторную студию с евроремонтом, но в Ленинском районе. Или’двушку’в Первомайском, только вот без косметического ремонта не обойтись. А если попытаетесь найти трехкомнатное жилье, в расчете на большую семью, то до центра придется добираться 30−40 минут, а с пробками в два раза дольше.
Что касается зарплаты, то за основу взяли официальные данные Росстата: жители нашего региона в среднем получают 80 141 рублей в месяц.
— Предполагалось, что зарплата будет откладываться целиком. Теоретически это возможно, если в семье есть другой работающий человек. В исследовании не учитывалось, что люди могут держать деньги на весьма доходных ныне банковских депозитах и тем самым приближать покупку заветных квадратных метров, — рассказывают аналитики.
Считаем и понимаем, что копить придется 5,7 лет. И это, в сравнении с некоторыми регионами, не так уж и много.
— Больше всего не повезло дагестанцам — им придется копить целых 15,9 лет! Нелегко придется жителям Ингушетии (13,2 года), Севастополя (13,1 года), Крыма (13 лет), республики Алтай (12,2 года). Там либо слишком высокие цены на квартиры и маленькие зарплаты, либо неудачное их соотношение, — рассказывают эксперты.
А как у остальных? В соседнем Забайкалье придется откладывать ежемесячно по 76 тысяч рублей, чтобы через 6,7 лет въехать в долгожданную квартиру. В это время, зарабатывая почти 65 тысяч рублей в Бурятии, получится купить недвижимость через 7,9 года. А вот о вторичке в Москве можно мечтать только через 12,1 года постоянных накоплений, при средней зарплате в 94 тысячи рублей.
Ну, а быстрее всех получится накопить у жителей Чукотского АО (3,8 года), Ямало-Ненецкого АО (3,8 года), Мурманской области (3,9 года), Ненецкого АО (4 года), Магаданской области (4,1 года), республики Коми (4,2 года). Зарплаты в большинстве этих регионов превышают 100 тысяч рублей, а там, где не превышают — продается дешевое жилье.
— Квартиры на вторичном рынке, по нашим данным, подорожали с мая всего на 3%, а зарплаты выросли, согласно официальной статистике, на 4,8% — оттого средний срок накопления немного упал. Этот процесс пойдет еще быстрее, если цены на недвижимость начнут снижаться, что является одним из наиболее вероятных сценариев развития событий, — рассказал Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
КОМПЕТЕНТНО
Ирина ЛАВРОВА, директор агентства недвижимости из Иркутска:
— В целом, «за наличные» квартиры приобретают редко. В 90% случаев это все-таки ипотека. Но сейчас, с повышением ставки, сделок стало ощутимо меньше. Сами считайте: требуется первоначальный взнос в 10%, то есть (при цене квартиры в 5,5 млн — Ред.) примерно 550 тысяч рублей. Затем останется заплатить около 4,9 миллиона, а поскольку сейчас ставка 28%, то ежемесячный платеж составит 115 тысяч рублей! А платить придется на протяжении 20 лет. При зарплате в 80 тысяч это кажется невозможным.
Но ситуация на рынке недвижимости рано или поздно изменится. Возможно, в течение года-двух жилье станет дешевле, тогда у людей появится возможность снова его покупать. Да и ставка может снизиться. А пока люди пользуются поддержкой от государства. Ее могут получить бойцы СВО, дети-сироты, люди, которым положен материнский капитал.