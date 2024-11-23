Семь новых рынков для экспорта открыли казахстанские бизнесмены

«Европа, конечно, полностью из этого списка не исчезнет. Сегодня она занимает первые места по экспорту нашей нефти. Нидерланды, Италия, Франция и в последние годы добавилась еще Германия. В большей степени мы зарабатываем там именно за счет продажи нефти. А обрабатывающая промышленность и несырьевые товары Европе не нужны. У нее своих производителей хватает. И более того, они продукцию обрабатывающей промышленности не пустят, скорее всего. Им же интереснее это самим экспортировать, чем импортировать откуда-то извне».