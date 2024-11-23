Курсы валют на 23 ноября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть стабилизировались и завершают неделю ростом почти на 5% на фоне эскалации конфликта на Украине. На этой неделе Brent подорожала на 4,6%, WTI — на 4,8%, пишет Интерфакс-Казахстан. На 22:33 аст 22 ноября стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,10%, до 75,03 долларов за баррель, цена январских фьючерсов WTI повышалась на 1,37%, до 71,05 долларов за баррель.