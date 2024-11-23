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Курсы валют на 23 ноября, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 498,34 тенге за доллар США.

Нефть: цены на нефть стабилизировались и завершают неделю ростом почти на 5% на фоне эскалации конфликта на Украине. На этой неделе Brent подорожала на 4,6%, WTI — на 4,8%, пишет Интерфакс-Казахстан. На 22:33 аст 22 ноября стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,10%, до 75,03 долларов за баррель, цена январских фьючерсов WTI повышалась на 1,37%, до 71,05 долларов за баррель.

Металлы: на 22:27 аст цена декабрьских фьючерсов на золото росла на 32,70 долларов или на 1,23%, до 2 708 долларов за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 1,23%, до 31,3 доллара за унцию. Золото укрепляется пятую сессию подряд благодаря спросу на безопасные активы в условиях обострения российско-украинского конфликта. Параллельно трейдеры оценивают перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС, пишет investing.com.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:23 аст bitcoin торговался по 99 348,15 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 1,90%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 317,92 доллара, понизившись в цене на 0,58%. Капитализация этой криптовалюты составила 399,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,3 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 23—25 ноября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 ноября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 22 ноября.

1 австралийский доллар 323,92 тенге.

1 азербайджанский манат 294,01 тенге.

10 армянский драм 12,83 тенге.

1 белорусский рубль 152,58 тенге.

1 бразильский реал 85,72 тенге.

10 венгерских форинтов 12,65 тенге.

1 гонконгский доллар 64,02 тенге.

1 грузинский лари 183,69 тенге.

1 датская крона 69,7 тенге.

1 дирхам ОАЭ 135,68 тенге.

1 доллар США 498,34 тенге.

1 евро 519,72 тенге.

1 индийская рупия 5,91 тенге.

1000 иранский риал 11,9 тенге.

1 канадский доллар 356,31 тенге.

1 китайский юань 68,79 тенге.

1 кувейтский динар 1620,25 тенге.

1 кыргызский сом 5,76 тенге.

1 малазийский ринггит 111,61 тенге.

1 мексиканский песо 24,41 тенге.

1 молдавский лей 27,46 тенге.

1 норвежская крона 44,96 тенге.

1 польский злотый 119,76 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 132,73 тенге.

1 российский рубль 4,85 тенге.

1 СДР 653,98 тенге.

1 сингапурский доллар 370,05 тенге.

1 таджикский сомони 46,97 тенге.

1 тайский бат 14,47 тенге.

1 турецкая лира 14,42 тенге.

100 узбекских сумов 3,9 тенге.

1 украинская гривна 12,06 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 624,57 тенге.

1 чешская крона 20,49 тенге.

1 шведская крона 45 тенге.

1 швейцарский франк 563,38 тенге.

1 южноафриканский ранд 27,59 тенге.

100 южнокорейских вон 35,49 тенге.

1 японская иена 3,23 тенге.

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