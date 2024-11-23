Курсы валют на 23 ноября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть стабилизировались и завершают неделю ростом почти на 5% на фоне эскалации конфликта на Украине. На этой неделе Brent подорожала на 4,6%, WTI — на 4,8%, пишет Интерфакс-Казахстан. На 22:33 аст 22 ноября стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,10%, до 75,03 долларов за баррель, цена январских фьючерсов WTI повышалась на 1,37%, до 71,05 долларов за баррель.
Металлы: на 22:27 аст цена декабрьских фьючерсов на золото росла на 32,70 долларов или на 1,23%, до 2 708 долларов за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 1,23%, до 31,3 доллара за унцию. Золото укрепляется пятую сессию подряд благодаря спросу на безопасные активы в условиях обострения российско-украинского конфликта. Параллельно трейдеры оценивают перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС, пишет investing.com.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:23 аст bitcoin торговался по 99 348,15 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 1,90%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 317,92 доллара, понизившись в цене на 0,58%. Капитализация этой криптовалюты составила 399,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,3 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 323,92 тенге.
1 азербайджанский манат 294,01 тенге.
10 армянский драм 12,83 тенге.
1 белорусский рубль 152,58 тенге.
1 бразильский реал 85,72 тенге.
10 венгерских форинтов 12,65 тенге.
1 гонконгский доллар 64,02 тенге.
1 грузинский лари 183,69 тенге.
1 датская крона 69,7 тенге.
1 дирхам ОАЭ 135,68 тенге.
1 доллар США 498,34 тенге.
1 евро 519,72 тенге.
1 индийская рупия 5,91 тенге.
1000 иранский риал 11,9 тенге.
1 канадский доллар 356,31 тенге.
1 китайский юань 68,79 тенге.
1 кувейтский динар 1620,25 тенге.
1 кыргызский сом 5,76 тенге.
1 малазийский ринггит 111,61 тенге.
1 мексиканский песо 24,41 тенге.
1 молдавский лей 27,46 тенге.
1 норвежская крона 44,96 тенге.
1 польский злотый 119,76 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 132,73 тенге.
1 российский рубль 4,85 тенге.
1 СДР 653,98 тенге.
1 сингапурский доллар 370,05 тенге.
1 таджикский сомони 46,97 тенге.
1 тайский бат 14,47 тенге.
1 турецкая лира 14,42 тенге.
100 узбекских сумов 3,9 тенге.
1 украинская гривна 12,06 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 624,57 тенге.
1 чешская крона 20,49 тенге.
1 шведская крона 45 тенге.
1 швейцарский франк 563,38 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,59 тенге.
100 южнокорейских вон 35,49 тенге.
1 японская иена 3,23 тенге.