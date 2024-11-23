В Астане будут готовить специалистов по эксплуатации электромобилей

«Обучаясь в этой лаборатории, студенты смогут работать с инновационным оборудованием, соответствующим ожиданиям работодателей. Лаборатория оборудована 12 рабочими местами. При проведении лабораторных занятий группа из 25 студентов делится на подгруппы, что позволяет обеспечить высокое качество обучения. В нашем штате 13 преподавателей, из которых 8 работают на кафедре связи и 5 — на кафедре электроники. В настоящее время мы начинаем переговоры по запуску краткосрочных курсов, которые, как мы надеемся, стартуют в январе следующего года. Мы уверены, что открытие этой лаборатории станет важным шагом на пути подготовки высококвалифицированных специалистов в нашей сфере», — сказал заместитель директора по учебно-производственной работе столичного Высшего колледжа транспорта и коммуникаций Омиргуль Жунуспеков.