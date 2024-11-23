Волгоградский суд аннулировал 9 договоров с подрядчиком на капремонт

Их заключили с недобросовестным подрядчиком.
РСФ «МИР» ООО и УНО «Региональный фонд капитального ремонта» заключили 9 договоров на капремонт домов в Волгограде. Прокуратура оспорила их в суде.
Подрядчик передал в комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок недостоверные сведения. В частности, в организации дали ложную информацию о наличии опыта капремонта домов и квалифицированных сотрудников в штате.
Из-за не соответствующих действительности данных подрядчика допустили к участию в электронном аукционе, а затем заключили с ним контракт. Арбитражный суд Волгоградской области признал 9 договоров недействительными.
С подрядчика взыскали 189 млн рублей, которые организация ранее получила в счет выполнения работ по договорам.
«По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение», — сообщили в надзорном ведомстве.