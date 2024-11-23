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В Красноярском крае проблемная «Златоулочка» стала поводом для нового уголовного дела

Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав дольщиков в поселке Емельяново Красноярского края.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

В ведомстве рассказали, что в комментариях в телеграм-канале Следкома один из дольщиков пожаловался на то, что его права нарушены. Мужчина пояснил, что в 2014 году вложил деньги в строительство многоквартирного дома в «Златоулочке». Год спустя работы прекратились из-за того, что сотрудников организации уличили в хищении денег дольщиков.

«В прошлом году всем пострадавшим были гарантированы выплаты компенсаций, однако до настоящего времени проблема не разрешена», — сообщил красноярец.

Информацию будут проверять следователи в рамках возбужденного уголовного дела.

СК