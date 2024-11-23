В Красноярском крае проблемная «Златоулочка» стала поводом для нового уголовного дела

В ведомстве рассказали, что в комментариях в телеграм-канале Следкома один из дольщиков пожаловался на то, что его права нарушены. Мужчина пояснил, что в 2014 году вложил деньги в строительство многоквартирного дома в «Златоулочке». Год спустя работы прекратились из-за того, что сотрудников организации уличили в хищении денег дольщиков.