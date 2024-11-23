Плата за коммунальные услуги повышается в России

Например, предельный индекс подорожания в Москве составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Крыму — 11,9%. В '''Приморском крае средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы на 2025 год установлен с 1 июля в размере 10,2%. При этом в разных городах и районах могут быть нюансы — предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от индекса установлено ещё в 2,5%.