Плата за коммунальные услуги повышается в России

Новость хорошая в том, что повышение коммунальных платежей произойдёт не сразу, а с 1 января, не потребуется беспокоиться о них во время новогодних праздников. Беспокойство у россиян со второго полугодия вызовет решение правительства России об утверждении индексов изменения размера платы за коммунальные услуги.
Правительство уже опубликовало ''постановление № 3287-р, в котором утверждаются индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям. В каждом регионе свои проценты повышения.
Например, предельный индекс подорожания в Москве составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Крыму — 11,9%. В '''Приморском крае средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы на 2025 год установлен с 1 июля в размере 10,2%. При этом в разных городах и районах могут быть нюансы — предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от индекса установлено ещё в 2,5%.
Напомним, что в коммунальные услуги включаются холодная и горячая вода, электричество, подача тепла, водоотведение, газоснабжение, твёрдое топливо и вывоз мусора.