Обновлять общественный транспорт продолжают в Хабаровском крае

«Хабаровский край является активным участником федеральных проектов. Массового обновления удалось добиться за счет средств федеральных казначейских кредитов. В этом году мы получили 48 новых пассажирских автобусов, которые сейчас используются на маршрутах между Хабаровском и Хабаровским районом. Также в краевую столицу прибыли 10 трамваев и девять троллейбусов, часть техники уже на линии, а часть вводится в эксплуатацию. До конца года ожидается поставка еще одного трамвая и восьми троллейбусов», — отметили в региональном минтрансе.