Обновлять общественный транспорт продолжают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается обновление автобусов, трамваев и троллейбусов. По поручению губернатора региона Дмитрия Демешина в этом году поставили уже 131 единицу пассажирского транспорта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Новые машины и вагоны задействованы в перевозках по регулярным маршрутам городского и пригородного сообщения.
«Хабаровский край является активным участником федеральных проектов. Массового обновления удалось добиться за счет средств федеральных казначейских кредитов. В этом году мы получили 48 новых пассажирских автобусов, которые сейчас используются на маршрутах между Хабаровском и Хабаровским районом. Также в краевую столицу прибыли 10 трамваев и девять троллейбусов, часть техники уже на линии, а часть вводится в эксплуатацию. До конца года ожидается поставка еще одного трамвая и восьми троллейбусов», — отметили в региональном минтрансе.
Благодаря краевой субсидии на покупку современных автобусов в этом году семь районов получат 11 машин. По одному автомобилю поставили в Амурский, Верхнебуреинский, Вяземский, Солнечный районы и Охотский округ. Район имени Лазо получил четыре единицы техники. Еще два автобуса прибудут в регион до конца года.
В повышении качества перевозок принимают участие также транспортные предприятия. За свой счет они купили 55 машин.