Социальный рейтинг — что это? Приморские эксперты о гармоничном обществе будущего

Некоторые сферы уже взяты под контроль: банковские кредиты и Интернет-торговля. Функции системы социального кредита здесь исполняет не государство, а частные компании. Например, торговая площадка Alibaba. Рейтинговая система Alibaba — Sesame Credit — начисляет пользователям баллы, исходя из их потребительского поведения и ранжирует клиентов по шкале от 350 до 950 баллов. Начиная с 600 баллов пользователь имеет право на беззалоговый кредит на $800 для покупок онлайн, с 650 — может арендовать машину тоже без залога, с 700 — экспресс-оформление разрешения на поездки в Сингапур и т. д.