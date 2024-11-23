Социальный рейтинг — что это? Приморские эксперты о гармоничном обществе будущего

Многие слышали про систему социального рейтинга, которая наиболее отчетливо проявляется в соседнем с Приморьем Китае. Если раньше о ней размышляли футурологи и фантасты, то сейчас это, скорее, удел социологов, экономистов, законодателей и IT-инженеров. В большом материале ИА PrimaMedia о настоящем и будущем Интернета эксперты рассказали, как высокие технологии позволяют переместить социальный рейтинг из области научной фантастики (а также утопий и антиутопий) в бытовую повседневность.
«В результате трансформации информационного оборота и в первую очередь расширения трансмиссионных возможностей сетей, в интернет развивается и система социального управления, постепенно обретая черты социально-сетевого суперкомпьютера (SNS — socialnetworksupercomputer). Изначально полностью каузальная архитектура такой “вычислительной машины” со временем формализуется: в ней проявляются прикладной искусственный интеллект, специфические типы задач, свой язык общения, комплекс объектов и структурных решений. Таким образом, SNS “живет” в Интернете, который является платформой его существования. Изначально зародившись в социуме, репутация граждан сегодня находится в фокусе внимания административных структур. А в перспективе станет основной монетарной единицей интернет-экономики и экономики в целом», — профессор ИМКТ ДВФУ, научный руководитель магистратуры «Аналитические, социальные и экономические сети» Александр Абрамов.
Пример такого движения демонстрирует КНР, где в 2014 году был принят План построения системы социального кредита.
Основная цель внедрения системы декларируется как «построение гармоничного социалистического общества». Главная ценность такого общества — «честность», которая должна проявляться во всем, от поведения в интернете до почитания родителей. Чтобы развить это качество каждому гражданину Китая система будет присваивать рейтинг. За отсутствие нарушений закона, полезную общественную деятельность и своевременную выплату кредитов начисляются баллы. За проступки разной степени тяжести — вычитаться.
Некоторые сферы уже взяты под контроль: банковские кредиты и Интернет-торговля. Функции системы социального кредита здесь исполняет не государство, а частные компании. Например, торговая площадка Alibaba. Рейтинговая система Alibaba — Sesame Credit — начисляет пользователям баллы, исходя из их потребительского поведения и ранжирует клиентов по шкале от 350 до 950 баллов. Начиная с 600 баллов пользователь имеет право на беззалоговый кредит на $800 для покупок онлайн, с 650 — может арендовать машину тоже без залога, с 700 — экспресс-оформление разрешения на поездки в Сингапур
Алгоритм составления рейтинга опирается на учет множества факторов: помимо кредитной истории в традиционном понимании Sesame учитывает, род занятий пользователя в сети интернет, на основании исследования его пользовательских данных.
Если кто-то, например, по 10 часов в день играет в видеоигры, то он бездельник. А если человек часто покупает подгузники, то, скорее всего, это родитель, а значит, в целом новая экономическая формация порождает принципиально иную культуру — «интернет-культуру».
Интернет стал новым пространством социализации, заменяя некоторые привычные социальные практики. Например, хотя в целом жизнь подростков с точки зрения процессов социализации, целей и ценностей изменилась не сильно, однако методы, которые подростки используют в своих повседневных практиках с появлением интернета, претерпели кардинальные изменения. Отношения между подростками, в частности, дружба, становятся немыслимыми без учета фактора интернет-сообществ, куда переносится общение и где вырабатывается новая этика коммуникации.
Репутационный капитал, создаваемый в социуме, в значительной степени нивелирует валовый продукт, генерируемый экономикой, влияя на результирующий объем прирощенного богатства. С другой стороны, именно репутационные активы, являясь базой человеческого капитала, мотивируют экономический рост и задают темп общего экономического развития.