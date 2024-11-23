Действовали по схеме «таран»: хабаровские предприниматели стали участниками картели в сфере пожарной безопасности

Арбитражный суд Хабаровского края поддержал решение Управления федеральной антимонопольной службы региона в деле о картеле в сфере пожарной безопасности. Требования закона нарушили несколько индивидуальных предпринимателей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Организации заключили антиконкурентное соглашение об участии в торгах в сфере пожарной безопасности. При их применении они применяли стратегию «таран» — при такой схеме с соглашения выгоняют добросовестных участников. Суммарной размер цен договора закупочных процедур превысил 60 миллионов рублей.
«Хабаровское УФАС России по результатам рассмотрения материалов дела, приняло решение о наличии нарушения антимонопольного законодательства в действиях вышеуказанных хозяйствующих субъектов в связи с заключением и реализацией картельного соглашения. Не согласившись с решением антимонопольного органа, хозяйствующие субъекты обратились в Арбитражный суд Хабаровского края», — рассказали в УФАС Хабаровского края.
Арбитражный суд подтвердил законность и обоснованность решения управления и отказал в удовлетворении заявленных требований участников картели. Заведено административное дело, проводится расследование. Если будет установлена вина компаний, им грозят оборотные штрафы.