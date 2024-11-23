Действовали по схеме «таран»: хабаровские предприниматели стали участниками картели в сфере пожарной безопасности

Организации заключили антиконкурентное соглашение об участии в торгах в сфере пожарной безопасности. При их применении они применяли стратегию «таран» — при такой схеме с соглашения выгоняют добросовестных участников. Суммарной размер цен договора закупочных процедур превысил 60 миллионов рублей.