Как Казахстан и Россия укрепляют инфраструктурные связи

Энергетический сектор является одним из ключевых направлений взаимодействия. В 2024 году началась реализация крупного проекта по строительству трех новых ТЭЦ в Казахстане (Кокшетау, Усть-Каменогорск и Семей). Эти станции, строящиеся совместно с российскими компаниями, обеспечат прирост мощности на 1 ГВт, что позволит стабилизировать энергоснабжение и снизить нагрузку на стареющие энергосистемы. Стоимость строительства оценивается в $3 млрд, с завершением двух объектов к 2027 году и третьего — к 2028 году.