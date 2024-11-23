Как Казахстан и Россия укрепляют инфраструктурные связи

Развитие транспортной инфраструктуры
Транспортно-логистическое сотрудничество занимает центральное место в отношениях Казахстана и России. В рамках рабочего визита казахстанской делегации в Мурманск Министр транспорта РК Марат Карабаев провёл встречу с руководством региона. Одной из главных тем обсуждения стало использование возможностей Мурманского порта, чей грузооборот в 2023 году достиг 58 млн тонн, с перспективой увеличения благодаря строительству нового терминала Лавна с мощностью 18 млн тонн.
«Сегодня на встрече присутствуют представители бизнеса Казахстана, которые также приехали ознакомиться с логистическим потенциалом региона для рассмотрения дальнейших совместных проектов. Есть все предпосылки для развития нашего сотрудничества в сфере транспорта и логистики», — отметил Марат Карабаев.
Казахстанская сторона представила информацию о возможностях своих портов, железнодорожных подходах и терминалах, что позволяет сформировать новые маршруты для перевозки грузов. Такие совместные усилия способствуют укреплению ключевых транспортных коридоров «Западная Европа — Западный Китай» и «Север — Юг».
Реконструкция автомобильных дорог и железнодорожных переходов
10 января 2023 года в Москве казахстанская делегация во главе с Первым Заместителем Премьер-Министра РК Романом Скляром обсудила с российскими коллегами вопросы реконструкции дорог и модернизации пунктов пропуска на границе. Одним из важнейших проектов стал новый железнодорожный переход на границе Казахстана и Китая, что позволит значительно увеличить грузооборот между странами.
Подписанный в рамках переговоров протокол между АО «НК “КТЖ” и ОАО “РЖД” направлен на улучшение процедур приёма и сдачи поездов. Это важный шаг для создания устойчивой логистической цепочки, которая будет способствовать повышению транзитного потенциала Казахстана и России.
Инновации в промышленности и энергетике
Ещё одним важным направлением сотрудничества являются проекты в сфере энергетики и промышленности. Казахстан и Россия активно взаимодействуют в автомобилестроении, горно-металлургической отрасли и агропромышленном комплексе. В 2023 году российская сторона подтвердила участие в международной выставке «Иннопром. Казахстан», что стало ещё одной площадкой для укрепления кооперации.
Особое внимание уделяется совместной модернизации ТЭЦ и внедрению энергоэффективных технологий. Это позволит обеим странам повысить устойчивость своих энергетических систем и создать более благоприятные условия для экономического роста.
Перспективы на 2024 год
В условиях глобальных вызовов Казахстан и Россия продолжают демонстрировать высокий уровень взаимопонимания и готовность к сотрудничеству. В 2024 году акцент будет сделан на:
— Развитии транспортных коридоров для увеличения транзита между Азией и Европой. Совместной работе над новыми инфраструктурными объектами, включая ТЭЦ, железнодорожные переходы и портовые терминалы. Усилении промышленной кооперации в ключевых отраслях экономики.
Энергетика
Энергетический сектор является одним из ключевых направлений взаимодействия. В 2024 году началась реализация крупного проекта по строительству трех новых ТЭЦ в Казахстане (Кокшетау, Усть-Каменогорск и Семей). Эти станции, строящиеся совместно с российскими компаниями, обеспечат прирост мощности на 1 ГВт, что позволит стабилизировать энергоснабжение и снизить нагрузку на стареющие энергосистемы. Стоимость строительства оценивается в $3 млрд, с завершением двух объектов к 2027 году и третьего — к 2028 году.
Технологическое сотрудничество
Страны также работают над внедрением цифровых технологий в транспортные системы и энергетический сектор. В рамках сотрудничества с российскими компаниями Казахстан использует интеллектуальные системы для оптимизации грузоперевозок, а также технологии мониторинга и диагностики для модернизации энергетической инфраструктуры.
Экономическое сотрудничество
Товарооборот между странами в 2024 году достиг $17,2 млрд за первые восемь месяцев. Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, что создает благоприятные условия для дальнейшего развития совместных проектов в инфраструктурной сфере.
Эти инициативы подчеркивают важность партнерства двух стран для устойчивого развития региона и достижения экономических и технологических целей.