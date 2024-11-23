В Пермском крае завершен ремонт моста через реку Чусовую

Как сообщает министерство транспорта Прикамья, в рамках ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным, была проведена полная замена деформационных швов, обновлена мостовая опора и улучшены пролетные строения.
Для продления сроков безопасной и комфортной эксплуатации объекта специалистами было заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Также обновлены лестничные сходы, установлены новые водоотводные трубки, барьерные ограждения. Дополнительно проведена модернизация освещения: установлены светодиодные светильники и организована архитектурная подсветка моста. «Освещение позволит подчеркнуть архитектурные элементы моста. Это сделает его важной визуальной частью городской инфраструктуры», — подчеркнули в ведомстве.
Инфраструктурный объект, связывающий старую и новую части города Чусового, был построен более 60 лет назад. Сооружение, длина которого составляет более 450 м, нуждалось в комплексном восстановлении.