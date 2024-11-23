В центре Петербурга отремонтировали причалы «Адмиралтейство» и «Летний сад»

Предполагается, что в новом сезоне навигации 2025 на этих двух причалах установят новые металлические понтоны — лучшие по своим техническим характеристикам. Также для большей безопасности при швартовке там оборудуют дополнительные отбойные устройства, а сам понтон будет более устойчивым при волновых явлениях. Помимо этого, на Адмиралтейской набережной увеличится причальный фронт, за счет чего возрастет его пассажировместимость, отметил заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков.