Съездить на Новый год из Петербурга в Москву на Сапсане можно будет за 2025 рублей, а то и дешевле. Об этом со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщает «Петербургский дневник».
«В 2025 гoд за 2 025 рублей. Стoлькo будет стoить пoездка в Нoвый гoд на “Сапсане” из Мoсквы и Санкт-Петербурга!» — говорится в сообщении.
Красивая и созвучная порядковому номеру наступающего года стоимость билета будет доступна для тех, кто захочет переместиться между двумя столицами в эконом-классе после 19:00 31 декабря и в течение 1 января 2025 года.
На популярное направление пока ещё есть билеты, доступны и базовые варианты по 1830 рублей — в основном, для тех, кто хочет романтично встретить Новый год в поезде или почти сразу после выхода на перрон. Этот тариф, как уточнили в РЖД, зависит тoлькo oт категoрии места, а не oт спрoса и даты пoкупки.
К слову до Москвы можно доехать ещё дешевле — на скоростном поезде «Аврора» это обойдется в 743 рубля. Акция действует при покупке билетов с 20 ноября на проезд в вагонах с местами для сидения (класс обслуживания 2Р и 2Ю), отправляющегося 19 декабря. Такая стоимость выбрана не случайно: она соответствует нумерации поездов — отправляющегося из Петербурга № 743 и № 744 — из Москвы.