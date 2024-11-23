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В Ростовской области подешевели куры и стало больше колбасы

Также в донском регионе остановился рост цены на свинину.

Источник: Агентство «Москва»

В Ростовской области выросло предложение мяса и колбас. Благодаря этому рост цен на продовольствие в регионе замедлился: до 9,7% в октябре после 9,8% в сентябре.

«На Дону, как и в целом по стране, выросло производство мяса птицы. Также российские животноводы увеличили выпуск свинины. В итоге этих видов мяса на местных прилавках стало больше, — пояснила управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. — Как результат, куриное мясо стало дешеветь быстрее в годовом выражении, а свинина — медленнее дорожать». Также в донском регионе стало больше колбасы: её производство увеличили местные мясокомбинаты и предприятия соседних регионов. Благодаря этому, годовой рост цен на колбасы замедлился.

В целом годовая инфляция в Ростовской области, по данным Росстата, в октябре почти не изменилась и составила 8,4%.

По стране инфляция сократилась до 8,5% после 8,6%.