В Ростовской области подешевели куры и стало больше колбасы

«На Дону, как и в целом по стране, выросло производство мяса птицы. Также российские животноводы увеличили выпуск свинины. В итоге этих видов мяса на местных прилавках стало больше, — пояснила управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. — Как результат, куриное мясо стало дешеветь быстрее в годовом выражении, а свинина — медленнее дорожать». Также в донском регионе стало больше колбасы: её производство увеличили местные мясокомбинаты и предприятия соседних регионов. Благодаря этому, годовой рост цен на колбасы замедлился.