Полезные ископаемые, скотоводство, туризм: какие еще проекты реализуют в Сурхандарье

Также было отмечено, что вода, собираемая в 17 коллекторах Музрабада, позволяет выращивать рис почти на 4 тысячах гектаров. Благодаря этому за год будет получено 8,5 тысячи тонн риса, 400 человек будут трудоустроены на постоянной основе, еще 4,5 тысячи — на сезонные работы.