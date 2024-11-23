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Полезные ископаемые, скотоводство, туризм: какие еще проекты реализуют в Сурхандарье

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области, дальнейшему улучшению инвестиционного климата и деловой среды, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.uz

Было отмечено, что в результате системной работы, направленной на развитие регионов, в области также открываются широкие возможности.

Для этого в следующем году в Сурхандарью планируется привлечь $2 млрд инвестиций, обеспечить занятость 425 тысяч человек и довести экспорт до $320 млн.

К примеру, в международной торговой зоне «Айритом» ежемесячно реализуется продукция в среднем на $5 млн. Расширив ее территорию до 150 гектаров, можно реализовать проекты еще на $250 млн.

Китайские инвесторы предлагают вложить $2,7 млрд в медно-серебряные рудники на территории Бабатага и создать 2 тысячи рабочих мест. В результате появится возможность экспортировать готовую продукцию на $600 млн в год.

Территории Вандоб и Чорбог Шерабада богаты запасами полезных ископаемых, таких как вольфрам, уголь, поваренная соль, кварцевый песок. В эти месторождения планируется привлечь $320 млн инвестиций и создать 1,5 тысячи рабочих мест. На территории 50 гектаров в Бандиханском районе планируется открыть филиал Термезской свободной экономической зоны.

Речь также шла о неиспользованных возможностях региона в сельском хозяйстве.

«Природа Байсунского и Узунского районов благоприятна для выращивания ферулы. Предоставление населению 18 тысяч гектаров пастбищных и лесных земель для этих целей обеспечит занятость 4 тысяч человек. На аналогичных пастбищах в Узунском, Шурчинском и Кумкурганском районах можно организовать овцеводческие и скотоводческие комплексы».

говорилось на совещании.

Также было отмечено, что вода, собираемая в 17 коллекторах Музрабада, позволяет выращивать рис почти на 4 тысячах гектаров. Благодаря этому за год будет получено 8,5 тысячи тонн риса, 400 человек будут трудоустроены на постоянной основе, еще 4,5 тысячи — на сезонные работы.

Создание теплиц на 300 гектарах в Кызырыкском районе и виноградников на 1 тысяче гектаров в Алтынсайском районе даст хороший экономический эффект от выращивания востребованной продукции.

На совещании говорилось о том, что будет разработана программа по улучшению условий туризма в Сангардаке, Аманхане, Байсуне и привлечению не менее 1 миллиона туристов.

Хоким Сурхандарьинской области представил планы по использованию подобных возможностей.

Глава государства дал указания по реализации предпринимательских инициатив, производству готовой продукции на базе месторождений, развитию торговли и услуг.

Было подчеркнуто, что каждая пядь земли, выделяемой для земледелия, должна служить обеспечению занятости населения и продовольственной безопасности.

экономика