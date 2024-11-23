На получение компенсации в зимний период подано уже около 600 000 заявлений

В ведомстве уточнили, что 306 504 заявки из общего количества были оформлены с помощью регистраторов.
Кроме того, через «Зеленую линию» программы была оказана помощь 40 617 гражданам.
До окончания срока регистрации, чтобы получить компенсацию за ноябрь, осталось меньше недели, крайний срок — 28 ноября. В течение зимнего сезона заявки можно подавать в любое время, однако компенсации не будут выплачены за прошлые месяцы. Если заявка подана после 28 числа месяца, компенсация будет предоставлена только с первого числа следующего месяца, уточнили в Минтруда.
При назначении компенсаций за холодный период 2024—2025 годов категории уязвимости больше не используются. Размер компенсации рассчитывается индивидуально и будет поступать на банковскую карту получателя либо выдаваться в денежной форме в почтовых отделениях. Фонд компенсаций в текущем году составит более 1,1 миллиарда леев.
Правительству предстоит установить метод расчета суммы компенсации для уязвимых потребителей на основе критериев и информации из информационной системы энергетической уязвимости. Их выплата будет производиться через государственную службу электронных платежей MPay выбранным поставщиком платежных услуг. Если получатель энергетической компенсации не соберет деньги до 30 июня, выплата компенсации будет прекращена.
Министерство труда и социальной защиты и территориальные органы социальной помощи, а также другие ответственные учреждения смогут исследовать информацию или посещать заявителей на дому, чтобы установить достоверность представленной информации.
В прошлом отопительном сезоне на специальной правительственной платформе зарегистрировались более 792 тысяч домохозяйств. Всего на компенсации за энергоносители было выделено более 2,5 миллиарда леев.