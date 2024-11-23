На получение компенсации в зимний период подано уже около 600 000 заявлений

До окончания срока регистрации, чтобы получить компенсацию за ноябрь, осталось меньше недели, крайний срок — 28 ноября. В течение зимнего сезона заявки можно подавать в любое время, однако компенсации не будут выплачены за прошлые месяцы. Если заявка подана после 28 числа месяца, компенсация будет предоставлена только с первого числа следующего месяца, уточнили в Минтруда.