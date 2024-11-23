В Самаре внесены изменения в процесс комплексного развития территории

— Получаю сигналы с разных районов Самары, об очередной волне объявлений по признанию домов аварийными/ветхими. Переговорил с врио главы Самары Иваном Носковым. Получил подтверждение, что программа КРТ (в том несправедливом виде для жителей) полностью приостановлена в части новых площадок. Очень важно разделить: признание домов аварийными в интересах жителей от признания аварийными в интересах застройщиков, — рассказал политик.