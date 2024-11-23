Дефицит бюджета Нижнего Новгорода составит 3,3 млрд рублей в 2025 году

По словам директора городского департамента финансов Юрия Мочалкина, большая часть расходов бюджета в размере 39,2 млрд рублей (58%) будет направлена на социальную сферу. В нее войдет образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт.
Доходы бюджета города на будущий год запланированы в размере 66,6 млрд рублей, расходы — 69,9 млрд рублей, дефицит — 3,3 млрд рублей.
Отмечается, что собственные доходы горбюлжета составят 34 млрд рублей, межбюджетные трансферты — 32,6 млрд рублей.
Депутат ведомства Инна Ванькина подчеркнула, что бюджет на 2025 продолжает сохранять социальную направленность.
«Отрадно, что на социальную сферу выделяется все больше средств. Особенно важно, что растут зарплаты специалистов. Довольно долго уровень оплаты труда в бюджетной сфере оставлял желать лучшего, но сегодня ситуация положительно меняется. Мы просили об этом городскую администрацию и депутатов услышали, что приносит удовлетворение от совместной работы. Также ощутимо увеличены затраты на капитальный ремонт социальных учреждений, антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях», — прокомментировала председатель постоянной комиссии по социальной политике.
В свою очередь, заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев высказал предложение вынести на рассмотрение комиссии вопрос о мерах по совершенствованию организации питания детей в школе № 75.
По его словам, на это требуется обратить внимание департаменту образования в следующем году.
Ранее сообщалось, что проект муниципального бюджета на 2025 год внесли в Думу Нижнего Новгорода 13 ноября.
Его мэр Юрий Шалабаев охарактеризовал как «бюджет развития».
Главное отличие бюджета-2025 от бюджетов предыдущих периодов — значительный рост расходов по таким ключевым направлениям, как благоустройство, дорожное хозяйство и расселение из ветхого и аварийного жилья.
Сообщалось также, что собственные доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2025 году могут вырасти более чем на 25%.
Эти средства позволят обеспечить финансирование мероприятий в рамках реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, организацию питания детей в школах и детсадах, а также произвести увеличение оплаты труда бюджетников.