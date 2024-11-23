Дефицит бюджета Нижнего Новгорода составит 3,3 млрд рублей в 2025 году

«Отрадно, что на социальную сферу выделяется все больше средств. Особенно важно, что растут зарплаты специалистов. Довольно долго уровень оплаты труда в бюджетной сфере оставлял желать лучшего, но сегодня ситуация положительно меняется. Мы просили об этом городскую администрацию и депутатов услышали, что приносит удовлетворение от совместной работы. Также ощутимо увеличены затраты на капитальный ремонт социальных учреждений, антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях», — прокомментировала председатель постоянной комиссии по социальной политике.