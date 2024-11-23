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Хоценко выделил 130 миллионов рублей на билеты в электричках

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить 130 млн рублей в качестве субсидии на финансирование льготных проездных тарифов в пригородных электричках.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в субботу, 23 нобяря 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Сейчас стоимость проезда в пригородном транспорте существенно ниже экономически обоснованной цены. Разница между конечной стоимостью билета и действующим тарифом компенсируется из региональной казны.

Ожидается, что средства обеспечат доступную стоимость билета на проезд рельсовым транспортом для всех населенных пунктов по железнодорожной ветке в границах Омской области.

Отметим, работу электричек обеспечивает АО «Омск-пригород». Согласно корпоративному сайту, маршрутная сеть компании включает четыре направления — Исилькульское, Называевское, Татарское, Иртышское. В общей сложности это 96 остановочных пунктов, расположенных в десяти муниципальных районах Омской области. Для перевозки пассажиров в пригородном сообщении компания использует парк электропоездов в количестве 16 составов.