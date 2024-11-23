Хоценко выделил 130 миллионов рублей на билеты в электричках

Отметим, работу электричек обеспечивает АО «Омск-пригород». Согласно корпоративному сайту, маршрутная сеть компании включает четыре направления — Исилькульское, Называевское, Татарское, Иртышское. В общей сложности это 96 остановочных пунктов, расположенных в десяти муниципальных районах Омской области. Для перевозки пассажиров в пригородном сообщении компания использует парк электропоездов в количестве 16 составов.