Хоценко выделил 130 миллионов рублей на билеты в электричках

Об этом в субботу, 23 нобяря 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Сейчас стоимость проезда в пригородном транспорте существенно ниже экономически обоснованной цены. Разница между конечной стоимостью билета и действующим тарифом компенсируется из региональной казны.
Ожидается, что средства обеспечат доступную стоимость билета на проезд рельсовым транспортом для всех населенных пунктов по железнодорожной ветке в границах Омской области.
Отметим, работу электричек обеспечивает АО «Омск-пригород». Согласно корпоративному сайту, маршрутная сеть компании включает четыре направления — Исилькульское, Называевское, Татарское, Иртышское. В общей сложности это 96 остановочных пунктов, расположенных в десяти муниципальных районах Омской области. Для перевозки пассажиров в пригородном сообщении компания использует парк электропоездов в количестве 16 составов.