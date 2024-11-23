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В трех районах столицы заработали новые выделенные полосы

Они появились в районах Покровское-Стрешнево, Бибирево и Царицыно.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 23 ноября в Москве заработали новые выделенные полосы. Они введены на 10 маршрутах наземного транспорта, которыми в будние дни пользуются более 74 тысяч раз.

«Сегодня новые выделенные полосы появились еще в трех округах Москвы. Их общая протяженность чуть более одного километра. Они сокращают время в пути для пассажиров городского транспорта в два — четыре раза, а также снижают аварийность в среднем на 25 процентов. Теперь жители и гости столицы смогут быстрее и безопаснее добираться до дома, работы и социальных объектов. Мы делаем поездки комфортнее для всех участников дорожного движения, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Выделенные полосы появились в районах Покровское-Стрешнево, Бибирево и Царицыно. Благодаря этому электробусы, которые ходят по маршруту № 356, будут проезжать участок Волоколамского шоссе в два раза быстрее.

Автобусы, которые следуют по маршруту № 290, после улицы Корнейчука начнут заезжать сразу на улицу Плещеева. Это сократит время в пути в 1,7 раза.

Электробусы на маршруте № 818 станут проходить участок Кавказского бульвара в 1,5 раза быстрее.

Всего с начала года в столице открыли 31 выделенную полосу общей протяженностью более 28,5 километра. Они охватывают свыше 200 маршрутов. Пассажиры совершают на них более 950 тысяч поездок в будни.