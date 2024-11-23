В трех районах столицы заработали новые выделенные полосы

«Сегодня новые выделенные полосы появились еще в трех округах Москвы. Их общая протяженность чуть более одного километра. Они сокращают время в пути для пассажиров городского транспорта в два — четыре раза, а также снижают аварийность в среднем на 25 процентов. Теперь жители и гости столицы смогут быстрее и безопаснее добираться до дома, работы и социальных объектов. Мы делаем поездки комфортнее для всех участников дорожного движения, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.