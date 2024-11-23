Для строительства второй очереди Пулково понадобится 130 миллиардов рублей

Работа над фазой «А» уже началась, когда аэропорт преодолел планку 15,4 млн пассажиров в год (16,9 млн в 2023 году). Эта фаза включает создание новой инфраструктуры для внутренних рейсов. Следующий шаг — фаза «Б» — предусматривает строительство инфраструктуры для международных направлений. Она должна была начаться при превышении показателя 7 млн пассажиров (3,5 млн человек в 2023 году). Третья фаза, фаза «С» вступит в силу при дальнейшем увеличении потока пассажиров, она включает строительство нового терминала.