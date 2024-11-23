В Новосибирске требуют признать банкротом шахту «Инская»

Ранее следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ (невыплата заработной платы более двух месяцев). Согласно материалам следствия, с ноября 2023 года по июль 2024 года генеральный директор шахты не выплачивал заработную плату 382 работникам, образовав задолженность более 65 миллионов рублей.