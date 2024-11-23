Олбани
+4°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске требуют признать банкротом шахту «Инская»

Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск с требованием признать юридическое лицо, управляющее шахтой «Инская» в Кузбассе, банкротом из-за задолженности компании, превышающей 230 миллионов рублей.

Источник: Сиб.фм

Сумма исковых требований составляет 230,2 миллиона рублей, однако другие подробности по делу не раскрываются. Дата первого заседания еще не назначена.

Также в Беловский районный суд Кемеровской области поступило 20 исковых заявлений прокурора Беловского района, который действует в интересах граждан, с требованием взыскания задолженности по заработной плате работников шахты.

Ранее следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ (невыплата заработной платы более двух месяцев). Согласно материалам следствия, с ноября 2023 года по июль 2024 года генеральный директор шахты не выплачивал заработную плату 382 работникам, образовав задолженность более 65 миллионов рублей.

Также его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ) из-за поставок угля контрагентам по заниженным ценам, что привело к задержкам в выплатах. Ущерб оценивается в 54 миллиона рублей. Генеральный директор находится под арестом.