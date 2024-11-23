Молдова получит очередной кредит от МВФ

Соответствующие законопроекты парламент принял во втором чтении. Предполагается, что деньги будут направлены на покрытие потребностей государственного бюджета.
Сумма кредита, предоставленного МВФ через EFF, будет увеличена на 94,3 миллиона специальных прав заимствования (СПЗ), а окончательная сумма достигнет 396 175 000 СПЗ. Деньги будут выплачиваться 12 равными частями по истечении 4,5 лет с момента каждого снятия средств с кредитного счета. Срок погашения кредита составит десять лет с плавающей процентной ставкой.
Сумма кредита, предоставленного МВФ через ECF, будет увеличена на 19,05 миллиона СПЗ. Соответственно, окончательная стоимость достигнет 198 087 500 СПЗ. Кредит будет погашен десятью равными частями по истечении 5,5 лет с момента каждого снятия средств со счета кредита. Срок погашения кредита составит десять лет, а проценты будут устанавливаться каждые два года и составлять 0% до 30 апреля 2025 года.