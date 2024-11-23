Молдова получит очередной кредит от МВФ

Сумма кредита, предоставленного МВФ через ECF, будет увеличена на 19,05 миллиона СПЗ. Соответственно, окончательная стоимость достигнет 198 087 500 СПЗ. Кредит будет погашен десятью равными частями по истечении 5,5 лет с момента каждого снятия средств со счета кредита. Срок погашения кредита составит десять лет, а проценты будут устанавливаться каждые два года и составлять 0% до 30 апреля 2025 года.