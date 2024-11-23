Крупнейший банк Великобритании прекратил принимать платежи из Беларуси и России

В заявлении банка сказано, что HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из Беларуси и России. Клиентов предупредили, что такого рода переводы будут отклоняться, а средства — возвращаться отправителю. Клиентам банк предложил пользоваться альтернативными способами для осуществления переводов.