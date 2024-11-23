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Крупнейший банк Великобритании прекратил принимать платежи из Беларуси и России

Британский банк HSBC остановил прием платежей из Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что крупнейший банк Великобритании HSBC прекратил принимать платежи из Беларуси и России, пишет ТАСС.

В частности, речь идет о прекращении приема платежей на счета частных клиентов финучреждения.

В заявлении банка сказано, что HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из Беларуси и России. Клиентов предупредили, что такого рода переводы будут отклоняться, а средства — возвращаться отправителю. Клиентам банк предложил пользоваться альтернативными способами для осуществления переводов.

Годом ранее компании HSBC Group приняла решение о запрет приема переводов из Беларуси и России для всех корпоративных клиентов в связи с западными санкциями, введенными после начала специальной военной операции ВС России на территории Украины.

Тем временем Беларусь снова подняла цену на экспорт молочки во все страны, кроме России.