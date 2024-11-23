Минниханов: Строительство обхода Нижнекамска и Челнов — важный проект

Еще Раис РТ осмотрел АЗС, которые расположены на трассе и представляют собой многофункциональные зоны отдыха. Общаясь с представителями автодорожных предприятий, Минниханов подчеркнул, что поставлена госзадача, и строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму — важный федеральный проект. При этом он положительно оценил объемы работ.