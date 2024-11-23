Сервисы одного из крупнейших банков Беларуси не будут работать 24 ноября

Некоторые операции по картам «Белинвестбанк» будут недоступны в Беларуси в воскресенье, 24 ноября. Об этом сообщается на сайте финучреждения.
Так, белорусов в «Белинвестбанке» проинформировали о сбоях в работе банковских сервисов 24 ноября с 09.00 до 17.00 часов. Это связано с проведением технологических работ в мобильном приложении, а также интернет-банкинге «Белинвестбанка».
— Будет отсутствовать возможность осуществления отдельных операций по карточкам, — предупредили в банке.
Так, могут быть недоступны в этот период продление или перевыпуск банковских платежных карт, их активация и иные операции. Кроме того, до окончания технологических работ клиенты финучреждения могут столкнуться с некорректным отражением остатков при зачислении средств и их переводе на карт-счета, а также при пополнении карт-счетов через ЕРИП.
Также крупнейший банк Великобритании прекратил принимать платежи из Беларуси и России.
Еще Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 23 ноября.