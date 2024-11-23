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Сервисы одного из крупнейших банков Беларуси не будут работать 24 ноября

Карты «Белинвестбанка» могут не работать в Беларуси 24 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые операции по картам «Белинвестбанк» будут недоступны в Беларуси в воскресенье, 24 ноября. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Так, белорусов в «Белинвестбанке» проинформировали о сбоях в работе банковских сервисов 24 ноября с 09.00 до 17.00 часов. Это связано с проведением технологических работ в мобильном приложении, а также интернет-банкинге «Белинвестбанка».

— Будет отсутствовать возможность осуществления отдельных операций по карточкам, — предупредили в банке.

Так, могут быть недоступны в этот период продление или перевыпуск банковских платежных карт, их активация и иные операции. Кроме того, до окончания технологических работ клиенты финучреждения могут столкнуться с некорректным отражением остатков при зачислении средств и их переводе на карт-счета, а также при пополнении карт-счетов через ЕРИП.

Также крупнейший банк Великобритании прекратил принимать платежи из Беларуси и России.

Еще Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 23 ноября.