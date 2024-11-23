Сервисы одного из крупнейших банков Беларуси не будут работать 24 ноября

Так, могут быть недоступны в этот период продление или перевыпуск банковских платежных карт, их активация и иные операции. Кроме того, до окончания технологических работ клиенты финучреждения могут столкнуться с некорректным отражением остатков при зачислении средств и их переводе на карт-счета, а также при пополнении карт-счетов через ЕРИП.