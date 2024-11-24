Нацбанк назвал курс евро и курс доллара на 24 ноября

Национальным банком установлены курсы валют на 24 ноября 2024 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на воскресенье, 24 ноября, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4150 белорусского рубля, 1 евро — 3,5911 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3927 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу и субботу, 22 и 23 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранили свои курсовые значения.
Также сервисы одного из крупнейших банков Беларуси не будут работать 24 ноября.