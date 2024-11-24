В Хабаровске запустили полностью импортозамещённый поезд

В Хабаровске отправили в первый рейс новый электропоезд, который полностью собран в России. Он будет ходить в восточном направлении до станций Хор и Вяземская. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального правительства.
— Одна из главных целей правительства региона — сделать жизнь людей лучше, чтобы они могли ездить на поездах безопасно и с комфортом. Сегодня мы запускаем четвёртый пригородный электропоезд, который сделали в сентябре 2024 года на заводе в Подмосковье. Он на 100% состоит из российских деталей, — сказал губернатор края Дмитрий Демешин.
В новом электропоезде ЭП3Д есть удобные сиденья для трёх человек и всё, чтобы перевозить людей с ограниченными возможностями. Ещё в поезде есть информационные экраны, светодиодное освещение, камеры и крепления для велосипедов.
В поезде есть система микроклимата, которая обеззараживает воздух, а также он очень тёплый и тихий. Губернатор посмотрел вагоны и кабину машиниста и сказал, что новый поезд очень удобный для пассажиров.
Пригородный железнодорожный транспорт важен для Хабаровского края. Он экономит время, безопасно перевозит людей и работает в любую погоду по точному расписанию. Поэтому с 2021 года идёт обновление пригородных электропоездов, и всё больше людей ими пользуются. В 2025 году все пригородные поезда будут новыми.
Чтобы цены на билеты не росли, правительство региона каждый год даёт деньги на перевозку жителей края по важным маршрутам электричек. В 2024 году на это выделили около 134 миллионов рублей.
— Кроме обновления электричек, в этом году на железную дорогу пришли 113 новых и удобных пассажирских вагонов. 41 из них будет ездить по Хабаровскому краю. Это увеличит количество пассажиров: больше 3 тысяч человек каждый день ездят на электричках, а с начала 2024 года ими перевезли больше 980 тысяч человек — это на 1,6% больше, чем в прошлом году, — отметил начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.
Он ещё сказал, что в Хабаровском крае развивают пассажирский комплекс: строят новые платформы и переходы с лифтами для людей с ограниченными возможностями.
Дмитрий Демешин поблагодарил компанию «Российские железные дороги» за обновление электричек и высказался за продолжение плодотворного сотрудничества краевых властей с ДВЖД.