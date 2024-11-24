В Хабаровске запустили полностью импортозамещённый поезд

— Кроме обновления электричек, в этом году на железную дорогу пришли 113 новых и удобных пассажирских вагонов. 41 из них будет ездить по Хабаровскому краю. Это увеличит количество пассажиров: больше 3 тысяч человек каждый день ездят на электричках, а с начала 2024 года ими перевезли больше 980 тысяч человек — это на 1,6% больше, чем в прошлом году, — отметил начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.