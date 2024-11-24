До конца года Хабаровск получит новые трамвай и троллейбусы

До конца года в столице Хабаровского края появятся новые трамвай и восемь троллейбусов, что станет дополнением к текущему парку общественного электротранспорта. Ранее в этом году Хабаровск, участвуя в различных федеральных программах и проектах, получил 10 трамваев и 9 троллейбусов, некоторые из которых уже эксплуатируются на городских маршрутах, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на министерство транспорта Хабаровского края.
В текущем году Хабаровский край суммарно получил 131 единицу общественного транспорта. Из этого числа 48 новых автобусов начали обслуживать маршруты между Хабаровском и Хабаровским районом. Кроме того, автобусы прибыли в Амурский, Верхнебуреинский, Вяземский, Солнечный районы и Охотский округ, а в район имени Лазо отправлены четыре транспортных средства. Все машины будут использоваться на муниципальных линиях с регулируемыми тарифами. Также автотранспортные предприятия региона самостоятельно закупили 55 автобусов на собственные средства.
Весь новый транспорт соответствует актуальным экологическим стандартам и другим требованиям, включая условия для перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью.
В следующем году Хабаровский край планирует пополнить парк общественного транспорта еще более чем на 130 единиц.