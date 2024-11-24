До конца года Хабаровск получит новые трамвай и троллейбусы

До конца года в столице Хабаровского края появятся новые трамвай и восемь троллейбусов, что станет дополнением к текущему парку общественного электротранспорта. Ранее в этом году Хабаровск, участвуя в различных федеральных программах и проектах, получил 10 трамваев и 9 троллейбусов, некоторые из которых уже эксплуатируются на городских маршрутах, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на министерство транспорта Хабаровского края.