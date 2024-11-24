В ДФО около 105 тысяч человек переехали из аварийного жилья

Программа переселения людей из аварийных домов помогает улучшить жилищные условия граждан, обновляет городскую застройку, развивает жилищное строительство. В ДФО за время реализации национального проекта «Жилье и городская среда» из непригодных для проживания домов переехали 104,8 тыс. граждан, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Одна из ключевых задач ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока связана с улучшением качества жизни населения. Обеспечение жильем — это одна из основополагающих потребностей человека. Контроль за переселением из аварийного жилья осуществляется как руководителями регионов, так и федеральными властями. Эта работа частично осуществляется в рамках мастер-планов городов региона. Мы будем внимательно следить за тем, как продвигается эта работа, — заявил заместитель Председателя Правительства РФ и полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.
С 2019 года на Дальнем Востоке расселено порядка 2 млн кв. м аварийного жилья, из них 386,5 тыс. кв. м обеспечили за счет местных бюджетов. В Хабаровском крае за этот период удалось расселить 103,6 тыс. кв. м непригодного для проживания жилья, что затронуло около 6 тыс. человек. Из них 1,5 тыс. переселились в 12 новых многоквартирных домов, построенных областным министерством ЖКХ.
Программа переселения охватывает все регионы ДФО и является крайне востребованной. Самые большие объёмы аварийного жилья расселены в Республике Саха (Якутия) — 749,43 тыс. кв. м, в Сахалинской области — 563,14 тыс. кв. м и в Амурской области — 141,24 тыс. кв. м. Граждане переехали в новое, комфортное жилье, — сказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.
Задачу переселения жильцов из домов, признанных непригодными к проживанию до 2017 года, выполнили Сахалинская и Магаданская области, а также Камчатский край. Эти регионы приступили к работе с аварийным жильем, выявленным после января 2017 года. Хабаровский край продолжит переселение в следующем году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».