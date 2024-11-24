В ДФО около 105 тысяч человек переехали из аварийного жилья

— Одна из ключевых задач ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока связана с улучшением качества жизни населения. Обеспечение жильем — это одна из основополагающих потребностей человека. Контроль за переселением из аварийного жилья осуществляется как руководителями регионов, так и федеральными властями. Эта работа частично осуществляется в рамках мастер-планов городов региона. Мы будем внимательно следить за тем, как продвигается эта работа, — заявил заместитель Председателя Правительства РФ и полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.