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Автоэксперт назвал два популярных японских авто, «негодных» для зимы

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября, ФедералПресс. Автоэксперт перечислил модели машин, которые не годятся для российской зимы. По его словам, у владельцев таких авто в морозы и снег точно будут сложности.

«Автомобили с низким клиренсом могут иметь проблемы с проходимостью в условиях глубокого снега», — предупредил автовладельцев автоэксперт Анатолий Михайлюта.

Он перечислил популярные модели автомобилей, у которых эта проблема особенно актуальна: в списке оказались два «японца» — Honda Accord и Toyota Camry. Эксперт предупредил, что такие машины не смогут проехать через снежный занос, а в глубоком снегу просто «сядут».

Еще один «японец», который подвергся критике Анатолия Михайлюты, — Subaru. Старые модели имеют проблемы с коррозией, состояние которой усугубляется при холодах, снегопадах и езде по дорогам, пролитым реагентами.

Досталось от автоэксперта и некоторым моделям Mazda. Как пишет Lenta.ru, у них бывают проблемы с запуском в мороз.

Ранее сообщалось о том, что Япония увеличила объем поставок автомобилей в Россию.