Автоэксперт назвал два популярных японских авто, «негодных» для зимы

«Автомобили с низким клиренсом могут иметь проблемы с проходимостью в условиях глубокого снега», — предупредил автовладельцев автоэксперт Анатолий Михайлюта.
Он перечислил популярные модели автомобилей, у которых эта проблема особенно актуальна: в списке оказались два «японца» — Honda Accord и Toyota Camry. Эксперт предупредил, что такие машины не смогут проехать через снежный занос, а в глубоком снегу просто «сядут».
Еще один «японец», который подвергся критике Анатолия Михайлюты, — Subaru. Старые модели имеют проблемы с коррозией, состояние которой усугубляется при холодах, снегопадах и езде по дорогам, пролитым реагентами.
Досталось от автоэксперта и некоторым моделям Mazda. Как пишет Lenta.ru, у них бывают проблемы с запуском в мороз.
Ранее сообщалось о том, что Япония увеличила объем поставок автомобилей в Россию.