Градсовет Приморья утвердил проекты КРТ на Спортивной и в районе Снеговой Пади

Так, на новом жилом квартале на ул. Спортивная построят несколько школ на 490 мест, детский сад на 300 мест, многофункциональный спортивный центр и открытый стадион с беговыми дорожками. Помимо этого, планируется благоустроить территорию и создать на ней несколько прогулочных зон. Как рассказала заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова, для горожан здесь создадут современное торговое пространство.