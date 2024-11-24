Градсовет Приморья утвердил проекты КРТ на Спортивной и в районе Снеговой Пади

Во Владивостоке власти Приморского края и администрация города согласовали первые два проекта Комплексного развития территорий (КРТ) на улице Спортивной и в районе Снеговой Пади. Проекты также утвердили на Градостроительном совете региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе министерства архитектуры и градостроительной политики Приморья.
Так, на новом жилом квартале на ул. Спортивная построят несколько школ на 490 мест, детский сад на 300 мест, многофункциональный спортивный центр и открытый стадион с беговыми дорожками. Помимо этого, планируется благоустроить территорию и создать на ней несколько прогулочных зон. Как рассказала заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова, для горожан здесь создадут современное торговое пространство.
«Мы также запланировали строительство фермерского рынка, который создаст рабочие места для местных предпринимателей», — рассказала Иванникова.
А жилой квартал в районе Снеговой Пади предусматривает строительство школы на 1550 мест, детского сада на 420 мест, культурно-досугового центра и благоустройство парка.
«Все проекты предусматривают выделение первых этажей под коммерческую недвижимость, таким образом каждый жилой квартал позволит создать дополнительные рабочие места и создать свой микроклимат для местных жителей», — подчеркнула Иванникова.
Напомним, что ранее мэрия Владивостока провела встречу с инициативными жильцами домов, попадающих под КРТ. Ряд домов на улице Тюменской относятся к ветхим и аварийным, в них отсутствует централизованное отопление и водоснабжение. В рамках механизма КРТ жители данных домов могут получить новые квартиры или денежную компенсацию, чтобы улучшить жилищные условия. Также для горожан запустили горячую линию по вопросам КРТ.