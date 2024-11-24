Теперь будет так: для владельцев квартир с электросчётчиком ввели новые правила

Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, одним из главных изменений стало то, что на сетевые организации и гарантирующих поставщиков возложили обязанность замены счётчиков электроэнергии и их ввода в эксплуатацию путём опломбирования в строго отведённые сроки — 30 рабочих дней со дня, когда заявитель оплатил соответствующую услугу.
При этом, как разъяснила специалист, всем собственникам жилья важно понимать, что бесплатная замена таких приборов предусмотрена только в тех случаях, когда истёк срок их поверки, срок эксплуатации согласно техпаспорту изделия или возникла некая неустранимая неисправность.
Если же владелец квартиры хочет заменить свой исправный электросчётчик на более новый, то эта услуга оказывается на платной основе, но теперь — в строго обозначенных рамках. Раньше такого жёсткого требования относительно времени замены не существовало.
Ещё одно важное новшество — это введение ограничений для сетевых организаций и гарантирующих поставщиков в определении цен за установку электросчётчиков для тех случаев, когда она не должна осуществляться бесплатно.
Отныне оплата должна рассчитываться по единой методике: на базе стандартизированных тарифных ставок, применяемых для расчёта платы за технологическое присоединение к электросетям. В этой связи граждане могут жаловаться в ФАС России, если цены кажутся им завышенными. Служба должна будет проверить, насколько ценник соответствует новым правилам.